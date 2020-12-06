Раненная полицейским московская школьница попала на видео. Камера наблюдения, установленная на двери подъезда, засняла попытку девочки сбежать от выстрелившего в нее правоохранителя. Запись издания «Известия» опубликовал телеканал РЕН ТВ.

На кадрах видна школьница, которая, хромая на одну ногу, пытается вырваться из рук полицейского. Затем прибегают люди и пытаются ей помочь.

Ранее 6 декабря стало известно, что сержант полиции выстрелил в 13-летнего ребенка на Судостроительной улице в ходе конфликта. Девочка с пулевым ранением коленного сустава госпитализирована. Соседи рассказали о громких криках во дворе жилого дома на юге столицы, после чего раздались хлопки. По их словам, мужчина пытался затащить девочку в подъезд, но та сопротивлялась. Предположительно, конфликт начался еще в квартире, где полицейский поссорился с матерью школьницы.

Инцидент произошел вечером 5 декабря. Полицейский применил против ребенка табельный пистолет. Он пытался домогаться девочки. Сержант задержан, возбуждено уголовное дело.