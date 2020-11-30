В Москве полиция со стрельбой задержала вооруженного пассажира такси

В Москве полицейским пришлось открыть стрельбу, чтобы задержать вооруженного мужчину, который напал с ножом на водителя такси и нанес ему тяжелое ранение. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Утром 30 ноября в такси сел пассажир, который во время движения неожиданно ударил водителя ножом в грудь. Затем он выскочил из машины и побежал по Третьему транспортному кольцу. Пострадавший водитель вызвал полицию.

Правоохранители догнали напавшего. При задержании он стал размахивать ножом. Полицейские сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух, после чего преступник решил сдаться.

Задержанный оказался 39-летним уроженцем Ульяновской области. Водитель такси в тяжелом состоянии госпитализирован.