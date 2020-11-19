Российский полицейский принял бизнесмена за кабана и застрелил его

В окрестностях Йошкар-Олы (Республика Марий Эл) старший лейтенант полиции застрелил бизнесмена, приняв его за кабана. Об этом в четверг, 19 ноября, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, 17 ноября в овраге неподалеку от деревни Картуково было найдено тело мужчины с огнестрельным ранением в шею — им оказался местный предприниматель. Подозреваемый сам обратился в полицию и заявил, что случайно застрелил человека на охоте. Стрелком оказался старший лейтенант полиции.

Полицейский рассказал, что в день убийства отправился с ружьем и собаками за пушниной. Сидя в засаде, он выслеживал животных, но неожиданно услышал шорох в кустах неподалеку. Старший лейтенант решил, что там «шебуршится кабан» — и открыл огонь на поражение. Но тут из-за веток показался мужчина, держащийся рукой за шею: из раны хлестала кровь.

Вскоре потерпевший скончался, а стрелок обратился в полицию. Полицейский утверждает, что погибший ему незнаком — и он не знал, что тот прячется в кустах. По словам старшего лейтенанта, ему неизвестно, как бизнесмен вообще оказался в кустах, рядом с которыми он охотился.

Местное управление МВД уже отчиталось в Следственный комитет России (СКР), что старший лейтенант охотился в свой выходной день и не находился в этот момент на службе. При этом полицейский стрелял из официально зарегистрированного на него ружья.