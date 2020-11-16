ФСБ задержала главу экологического фонда во время охоты на краснокнижных баранов

ФСБ задержала главу алтайского экологического фонда Эрмена Суркашева во время незаконной охоты на краснокнижных баранов. Об этом сообщает «Тайга.Инфо».

По данным издания, Суркашев сопровождал московского бизнесмена в горах на границе с Монголией. Они охотились в местах обитания краснокнижных горных баранов — архаров.

Сотрудники пограничного управления ФСБ заметили их на расстоянии выстрела от стада животных. У них обнаружено огнестрельное оружие. На охотников составили административные протоколы, уточняет пресс-служба нацпарка «Сайлюгемский»,

Сами задержанные говорят, что охотились на сибирского горного козла.

В нацпарке указали, что в этой местности козероги уже давно не обитают и об этом прекрасно известно экологам и местным жителям.

Эрмен Суркашев с 2012 года возглавляет экологический фонд «Аргут» в Горно-Алтайске, который поставляет по госконтрактам архаров на 400 тысяч рублей. Также в 2019 году он стал одним из победителей в первенстве по стрельбе из охотничьего нарезного ружья на Алтае.