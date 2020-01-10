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Появилось видео задержания охотившегося на косуль из окна Gelandewagen чиновника

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Сотрудники Бронницкого охотхозяйства сняли на видео процесс задержания постоянного представителя Свердловской области в Москве Александра Овчарова, которого заподозрили в охоте на косуль из окна служебного Mercedes Gelandewagen. На опубликованных Ura.ru кадрах видно, что чиновник и сопровождающий его бывший военнослужащий Кремлевского полка Леонид Петухов не подчиняются ни егерям, ни охотинспектору, ни полицейским.

Так, подозреваемые в браконьерстве отказались предъявить документы. «Я не хочу вам показывать ничего, — заявил Петухов. — Где тут написано, что это охотничьи угодья? Я что, не могу сходить поссать?» Кроме того, бывший военнослужащий отказался представиться егерям и заявил, что «один был».

Овчаров, которого охотинспектор задержал после Петухова, вел себя более спокойно, чем его товарищ, но отказался подчиниться полицейским. «Можете рассчитывать, что я браконьер. Но я ничего не успел сделать!» — заявил чиновник.

По информации издания, после того, как егеря и полицейские нашли выброшенный Петуховым тепловизор, его и Овчарова доставили в полицейский участок. Проводится проверка.

Об охоте на косуль из Gelandewagen стало известно 9 января. Егеря зафиксировали, как браконьеры стреляли из окна машины по косулям, охота на которых сейчас запрещена. В лесу егеря нашли косулю с огнестрельным ранением и резаной раной шеи, рядом лежал охотничий нож.

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Предыстория: Российский чиновник незаконно охотился на косуль из окна Gelandewagen
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