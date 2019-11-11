Готовившийся к охоте россиянин случайно застрелил судью

Житель Республики Коми явился с повинной в правоохранительные органы, заявив, что по неосторожности выстрелил в судью Жешартского участка, в результате чего тот скончался. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР) по региону.

По словам заявителя 1986 года рождения, он был другом погибшего, а ранение якобы нанес в состоянии алкогольного опьянения во время подготовки к охоте, упаковывая в чехол свое ружье.

Тело судьи с ранением головы было обнаружено 9 ноября в квартире дома, расположенного по улице Ленина города Микунь (Усть-Вымский район). По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

14 марта сообщалось, что суд Тюменской области приговорил к штрафу в размере 100 тысяч рублей главу агрокомплекса «Маяк» Владимира Ташланова, застрелившего на охоте своего знакомого. Был учтен ряд смягчающих обстоятельств: оказание первой помощи на месте происшествия и возмещение ущерба семье погибшего.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru