Российского бизнесмена оштрафовали за убийство знакомого на охоте

Казанский районный суд Тюменской области вынес приговор главе агрокомплекса «Маяк» Владимиру Ташланову, застрелившему на охоте своего знакомого. Об этом в четверг, 14 марта, сообщает РИА Новости.

Мужчина признан виновным в причинении смерти по неосторожности и приговорен к штрафу в размере 100 тысяч рублей. При вынесении приговора был учтен ряд смягчающих обстоятельств — оказание первой помощи на месте происшествия и возмещение ущерба семье погибшего.

По данным следствия, инцидент произошел в сентябре 2018 года, когда Ташланов поехал на охоту с двумя приятелями. Спустя какое-то время он отправился на место общего сбора, по дороге заметив животное. Целясь в него, мужчина случайно произвел выстрел в сторону своего знакомого, от чего тот скончался на месте.

Уточняется, что произошедшее связано с несоблюдением Ташлановым техники безопасности. Мужчина воспользовался оружием, не зная место остановки снаряда, не учел дальность его полета и возможность рикошета, а также не убедился в отсутствии людей на месте, куда был направлен выстрел.

9 января сообщалось, что в Ханты-Мансийском автономном округе охотник застрелил сына, приняв его за лося. От полученного ранения 18-летний молодой человек скончался на месте происшествия. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

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