Охотившийся на крысу россиянин случайно застрелил сторожа

В Ставропольском крае против 39-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по подозрению в причинении смерти по неосторожности своему знакомому. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, житель Буденновского района 17 февраля решил пойти на охоту. Подозреваемый направился к пруду сельскохозяйственного производственного кооператива (СПК) «Новостародубского», где подстрелил крысу. После первого удачного выстрела мужчина не поставил ружье на предохранитель.

Охотник случайно нажал на спусковой крючок и оружие выстрелило. По случайности пуля попала в 27-летнего работника кооператива, который присматривал за прудом. От полученного ранения пострадавший мужчина скончался на месте. Стрелок задержан, его оружие отправили на экспертизу.

1 декабря 2017 года стало известно, что житель Ростовской области застрелил полицейского, приняв его за кабана.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!