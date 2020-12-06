Стали известны подробности стрельбы полицейского в московскую школьницу

13-летняя московская школьница, по которой открыл стрельбу сержант полиции, рассказала, что он приставал к ней. Об этом стало известно Telegram-каналу Life Shot от источника в правоохранительных органах.

Он рассказал подробности инцидента. Родители девочки в субботу 5 декабря пригласили в гости приятеля — 33-летнего Ивана К., работающего в полиции. Во время застолья подвыпивший полицейский захотел выйти на улицу «подышать воздухом» и позвал с собой девочку, находившуюся ома с родителями. Как она позже рассказала, на улице Иван стал ее домогаться, она дала ему отпор, тогда мужчина разозлился и достал оружие. Он сначала выстрелил в воздух, а потом девочке в ногу. Он использовал травматический пистолет. Ранее 6 декабря сообщалось, что сержант применил табельный пистолет.

Также, по словам пострадавшей, якобы родители и сержант заставляли ее пить вместе с ними.

Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести.

Полицейский задержан. Ему вменяется хулиганство. В МВД сообщили о решении об увольнении своего сотрудника.