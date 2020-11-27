В Республике Адыгея 14-летняя российская школьница получила пулю от полицейского во время автомобильной погони. Об этом в пятницу, 27 ноября, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Юрий Адактилиди.

По данным следствия, в настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будет возбуждено уголовное дело. Как сообщает в своем Telegram-канале издание Baza, 25 ноября в хуторе Новочепший наряд ДПС приказал остановиться водителю автомобиля ВАЗ-2107, но тот проигнорировал требование полицейских и попытался скрыться.

В ходе начавшейся погони старший лейтенант Алий Кошко сделал предупредительный выстрел, затем открыл огонь на поражение. Три пули попали в автомобиль. Одна пробила сидение и ранила в поясницу сидевшую на пассажирском кресле школьницу. Увидев, что его подруга истекает кровью, водитель — 20 летний местный житель Дамитр Тетер — остановился и сдался полицейским.

Выяснилось, что он решил сбежать от полиции, поскольку ездил без прав. Пострадавшая — ученица девятого класса — находится в больнице в тяжелом состоянии с повреждением внутренних органов. С полицейским, открывшим огонь, работают сотрудники службы собственной безопасности республиканского МВД и СКР.

29 октября сообщалось, что в районе села Экажево (Назрановский район Ингушетии) 15-летний подросток на кроссовере Porsche Cayenne протаранил две машины с полицейскими.