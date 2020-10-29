В Ингушетии подросток на Porsche Cayenne протаранил две машины с полицейскими

В районе села Экажево (Назрановский район Ингушетии) 15-летний подросток на кроссовере Porsche Cayenne протаранил две машины с полицейскими. Об этом в четверг, 29 октября, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, подросток проигнорировал требование полицейских об остановке и продолжил движение. В ходе погони водитель Porsche Cayenne попытался развернуться и протаранил патрульную Lada и Skoda с полицейскими, стоявшую на обочине. После этого подросток скрылся с места ДТП, а четверо сотрудников полиции обратились за помощью к врачам.

Однако вскоре виновник аварии сам пришел в полицию и сдался. Он объяснил, что не остановился по требованию полицейских, поскольку испугался поддельных номеров на своей машине, а патрульные автомобили протаранил случайно. Подросток также сообщил, где находится Porsche Cayenne, после чего машину доставили в отдел полиции.

31 августа сообщалось, что в городе Красноуфимск (Свердловская область) подросток решил покататься на машине родителей. Но, включив двигатель, он растерялся и не смог остановить поехавший назад автомобиль. Попытавшись задержать авто руками, он попал под его колеса.

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