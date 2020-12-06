Сосед рассказал о семье раненной полицейским московской школьницы

Сосед рассказал о семье 13-летней московской школьницы, в которую стрелял сержант полиции. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчина по имени Александр заявил, что сперва он услышал похожие на взрывы петард хлопки в районе полуночи, потом вышел на улицу и обнаружил около дома раненую девочку и взрослого человека, который пытался успокоить ее. Очевидец добавил, что неизвестный мужчина вскоре скрылся, а он вызвал полицию и скорую помощь.

Александр подчеркнул, что лично не был знаком с семьей пострадавшей девочки, однако здоровался с ними при встрече в подъезде. Он рассказал, что периодически встречал родственников школьницы пьяными, однако никаких проблем они ему не доставляли.

Ранее 6 декабря сообщалось, что 13-летнюю школьницу госпитализировали с пулевым ранением коленного сустава. Ее родители в субботу 5 декабря пригласили в гости приятеля — 33-летнего Ивана К., служащего в полиции. Во время застолья подвыпивший полицейский захотел выйти на улицу «подышать воздухом» и позвал с собой девочку, находившуюся дома с родителями. Как она позже рассказала, на улице Иван стал ее домогаться, она дала ему отпор, тогда мужчина разозлился и достал оружие. Он сначала выстрелил в воздух, а потом девочке в ногу. При этом мужчина использовал травматический пистолет.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Сержант задержан, он будет уволен из МВД.