Военный просто так расстрелял людей в боулинг-клубе в США и угодил в тюрьму

Расстрелявшему людей в боулинг-клубе города городе Рокфорд (штат Иллинойс) военному предъявили обвинения. Об этом пишет CNN.

37-летний житель штата Флорида Дюк Вебб, служащий в воздушно-десантных войсках, обвиняется в убийстве трех человек и покушении на убийство еще троих. По данным CNN, преступник угодил в тюрьму без права выхода под залог. Суд состоится позднее.

Глава полиции города Дэн О'Ши рассказал, что Вебб просто так, без разбора стрелял по людям. Полицейским удалось задержать преступника без применения оружия, однако они долго не могли выяснить, где он находится. Перед задержанием военный попытался скрыть свою личность и спрятать оружие, но произошедшее попало на камеры наблюдения.

В армии подтвердили, что Вебб приступил к службе еще в 2008-м, и выразили сожаления в связи с происшествием. Там также пообещали оказать полицейским помощь в расследовании.

Стрельба началась в субботу около 19.00 по местному времени (04.00 утра в воскресенье по мск). Она велась и внутри здания, и снаружи. Жертвами происшествия стали трое мужчин в возрасте 73, 65 и 69 лет. Вебб также ранил двух подростков. Еще один пострадавший — 62-летний мужчина — находится в критическом состоянии.