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В США расстреляли людей во время съемок клипа

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Фото: Lindsay DeDario / Reuters

В американском городе Линн, штат Массачусетс, во время съемок музыкального клипа произошла стрельба. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на полицию.

По меньшей мере один человек погиб, пять получили ранения, при этом двое из них находятся в критическом состоянии. Они госпитализированы. Известно, что одному из пострадавших 30 лет, остальным около 25.

Неизвестный открыл огонь по людям около 17:30 в субботу, 26 декабря (01:30 мск 27 декабря). Об аресте нападавшего пока нет информации.

20 декабря в американском городе Милпитас, штат Калифорния, неизвестный устроил стрельбу в торговом центре. После этого поднялась паника: люди начали бегать по заведению, некоторые из них падали. В центре было особенно людно, так как это были последние выходные перед Рождеством. В результате пострадал один человек.

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