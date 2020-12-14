Полиция застрелила открывшего стрельбу возле собора в Нью-Йорке мужчину

Полиция застрелила неизвестного мужчину, открывшего стрельбу в конце выступления хора возле кафедрального собора Иоанна Богослова в Нью-Йорке. Об этом в воскресенье, 14 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс- службу городского управления полиции.

«Человек открыл стрельбу, полиция отреагировала. Этот человек был застрелен, он мертв», — сказали в пресс-службе, уточнив, что на мечте происшествия обнаружено «множество единиц огнестрельного оружия».

Информация о пострадавших в результате инцидента пока не поступала. Несколько сотрудников полиции направлены в больницы для оценки повреждений. Место происшествия оцепили, там дежурят полицейские. Правоохранители ведут расследование произошедшего.

Инцидент произошел после рождественского выступления на ступенях собора. Неизвестный открыл стрельбу, после чего был ранен полицейскими. Стрелявший был доставлен в ближайшую больницу в критическом состоянии.

13 декабря в американском городе Олимпия, штат Вашингтон, во время столкновений между сторонниками и противниками действующего президента США Дональда Трампа произошла перестрелка. Тогда в результате стрельбы пострадал один человек. Подозреваемый по данному делу был задержан.