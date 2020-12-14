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Опубликовано видео с места стрельбы у собора в Нью-Йорке

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@Lshot / Telegram

Полиция начала перестрелку с неизвестным, устроившим нападение возле кафедрального собора Иоанна Богослова в Нью-Йорке. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал Life Shot.

На кадрах видно, как трое полицейских стреляют в преступника, который пытается укрыться у стен собора. CNN отмечает, что мужчина в возрасте около 50 лет открыл стрельбу в финале рождественского выступления хора в соборе. По словам очевидцев, преступник кричал полицейским: «Убейте меня!».

Ранее сообщалось, что полицейские застрелили мужчину, он погиб. При нем нашли несколько ножей, два автоматических пистолета, веревку, банку бензина и Библию. Утверждается, что ни один из присутствовавших в церкви не пострадал. Полиция будет расследовать мотивы преступника. Комиссар полиции Нью-Йорка Дермот Ши назвал полицейских, бывших на месте происшествия, героями.

Предыстория: Полиция застрелила открывшего стрельбу возле собора в Нью-Йорке мужчину
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