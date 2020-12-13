Неизвестные открыли стрельбу из Maybach в центре Москвы

В центре Москвы на Тверской улице неизвестные открыли стрельбу из окна автомобиля Maybach. Об этом в воскресенье, 13 декабря, сообщает РИА Новости.

Известно, что сейчас машину и стрелявших разыскивает полиция. Данных о пострадавших не поступало.

В конце ноября в Москве полицейским пришлось открыть стрельбу, чтобы задержать вооруженного мужчину, который напал с ножом на водителя такси и нанес ему тяжелое ранение. При задержании он стал размахивать ножом. Полицейские сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух, после чего преступник решил сдаться.