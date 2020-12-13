Раскрыты подробности стрельбы из Maybach в центре Москвы: автомобиль, из окна которого велась стрельба на Тверской улице, оформлен на столичного бизнесмена. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«Владелец машины, из которой велась стрельба, установлен. По предварительным данным, автомобиль принадлежит одному из столичных бизнесменов. Был ли он сам за рулем — сейчас выясняется», — сказал собеседник. Также уточняется, что инцидент произошел в воскресенье в 19:45 по московскому времени.

Вечером 13 декабря сообщалось, что в центре Москвы на Тверской улице неизвестные открыли стрельбу из окна автомобиля Maybach. Пассажиры несколько раз выстрелили из окна, после чего скрылись. Машину и стрелявших разыскивает полиция.

Ранее в декабре было опубликовано видео стрельбы полицейского в московскую школьницу. Запись велась камерой видеонаблюдения, установленной на входной двери в подъезд жилого дома на Судостроительной улице в Москве. 6 декабря 13-летнюю школьницу госпитализировали с пулевым ранением коленного сустава.