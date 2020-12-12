В Нигерии неизвестные напали на школу-интернат и похитили учеников

Группа бандитов вечером 11 декабря напала на школу-интернат на севере Нигерии. Злоумышленники похитили несколько десятков учеников, сообщает газета This Day.

Как уточняется, инцидент произошел в городе Канкара в штате Кацина. Собеседник рассказал изданию, что неизвестные приехали на мотоциклах и устроили беспорядочную стрельбу. Он отметил, что затрудняется назвать точное количество похищенных, но заверил, что их было несколько десятков. Утверждается, что пережившие вторжение дети были вынуждены покинуть учебное учреждение ночью. Родители пропавших пытаются выяснить их местонахождение.

Нападение произошло через 48 часов после того, как в штат прибыл президент страны Мухаммаду Бухари. Глава государства приехал в родной город Дуара, планируя провести в нем неделю.

Ранее на сайте медицинской и туристической организации International SOS опубликовали обновленную карту Travel Risk Map, обозначив самые опасные направления для путешествий в 2021 году. Аналитики отметили, что всего существует 14 стран «экстремального» риска. Среди них оказались Афганистан, Йемен, Сирия, Ливия, Мали, Сомали, Южный Судан и Центральноафриканская Республика, Египет, а также части Нигерии, Демократической Республики Конго, Украины, Пакистана и Ирака.