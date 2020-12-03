Названы самые опасные направления для путешествий в 2021 году

Самыми опасными направлениями для путешествий в 2021 году назвали Ливию, Сирию и Афганистан. Об этом сообщается на сайте медицинской и туристической организации International SOS, опубликовавшей обновленную карту Travel Risk Map.

В ходе исследования выяснилось, что всего существует 14 стран «экстремального» риска. Среди них оказались Афганистан, Йемен, Сирия, Ливия, Мали, Сомали, Южный Судан и Центральноафриканская Республика, Египет, а также части Нигерии, Демократической Республики Конго, Украины, Пакистана и Ирака.

Уточняется, что аналитики оценивали государства с точки зрения политической нестабильности (вероятность терроризма, митингов, беспорядков и войн), социальных волнений (включая религиозное, общинное и этническое насилие), а также количества преступлений насильственного характера и мелкого хулиганства.

Также в рейтинге учитывалась надежность транспортной инфраструктуры, эффективность служб безопасности и экстренных служб, а также уязвимость территорий к стихийным бедствиям.

В июле специалисты аналитического сервиса Numbeo назвали Катар самой безопасной страной для путешествий в 2020 году. Так, согласно отчету, индекс преступности в Катаре составляет 11,9 балла, а индекс безопасности — 88,1 балла. На втором месте в рейтинге оказался Тайвань, где индекс безопасности равен примерно 84,7, а за ним последовали ОАЭ (84,5) и Грузия (79,5).