Неизвестный устроил стрельбу в торговом центре в США в выходные перед Рождеством

В американском городе Милпитас, штат Калифорния, неизвестный устроил стрельбу. Как сообщает сайт NBC Bay Area, пострадал один человек.

В субботу вечером, 19 декабря, злоумышленник выстрелил в мужчину в торговом центре. После этого поднялась паника: люди начали бегать по всему помещению, некоторые из них падали. В торговом центре было особенно людно, так как это были последние выходные перед Рождеством (в США Рождество празднуют 25 декабря — прим. «Ленты.ру»).

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Один из посетителей магазина Анджело Палма (Angelo Palma) описал происходящее как хаос: «Выстрел, и все просто начали бегать. Люди бегали туда, люди бегали сюда. Они начали падать. Воцарился хаос». Другая покупательница, Эйприл Дароса (April Darosa), переждавшая панику с 12 людьми в маленькой кладовке, призналась, что всем было очень страшно: «Было очень жарко, мы не держали социальную дистанцию и думали, что упадем в обморок».

Полицейские прибыли на место и приказали всем успокоиться, не покидать пределы торгового центра и запереться в павильонах.

Поисковые группы полицейских систематически обыскивали все магазины и сопровождали сотрудников и клиентов на стоянку. Это делалось поэтапно, поэтому некоторым посетителям пришлось часами ждать, пока приведут их родственников или друзей. Раненного мужчину госпитализировали.

Полиция продолжает поиски стрелка. Пока неизвестно, был ли он знаком с жертвой и что послужило причиной нападения. Спустя четыре часа после сообщения о стрельбе сотрудники правоохранительных органов заявили, что непосредственная угроза для жителей города миновала.

Ранее стало известно, что в городе Сакраменто, штат США Калифорния, во время распродажи в «черную пятницу» произошла стрельба в торговом центре Arden Fair Mall. В результате один человек погиб, еще один госпитализирован. Его состояние оценивается как критическое.