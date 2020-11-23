В США задержали подростка после стрельбы в торговом центре

В американском городе Ваватосе, штат Висконсин, задержали 15-летнего подростка после стрельбы в торговом центре. Об этом сообщает FOX 6 Now.

Департамент полиции города сообщил, что огнестрельное оружие, которое, предположительно, использовалось в ходе этого инцидента, обнаружили на месте задержания. Сотрудники правоохранительных органов добавили, что стрельба была открыта в результате столкновения между двумя группировками.

21 ноября сообщалось, что несколько человек пострадали при стрельбе в торговом центре Ваватоса. По словам мэра города Денниса Макбрайда, угрозы жизням пострадавших нет. Ранения получили не менее шести человек, в том числе трое подростков, все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения.