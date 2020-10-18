В США в результате стрельбы пострадали 7 человек

В американском городе Меса, штат Аризона, неизвестные открыли стрельбу, в результате которой пострадали 7 человек. Об этом сообщает ABC.

Инцидент произошел на автостоянке. Неизвестные открыли огонь из автомобиля, который проезжал мимо парковки с продуктовыми киосками, где столпились люди.

Среди пострадавших трое взрослых и четверо несовершеннолетних, в том числе годовалый ребенок. Состояние последнего оценивается как критическое. Ранения других пострадавших не представляют угрозы для жизни.

В июне в Нью-Йорке, США, неизвестные устроили стрельбу в парке, где подростки праздновали окончание школы. На вечеринке собралось около 150 подростков и молодых людей. В какой-то момент двое неизвестных мужчин открыли огонь по собравшимся, а затем скрылись с места на серебристом BMW. В результате 19-летняя афроамериканка получила пять пулевых ранений, в том числе в голову, и скончалась. Также были ранены 24-летний мужчина и двое подростков в возрасте 15 и 16 лет.