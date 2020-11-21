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Несколько человек пострадали при стрельбе в американском торговом центре

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Фото: Pixabay

Несколько человек пострадали при стрельбе в торговом центре американского города Ваватоса, штат Висконсин. Об этом сообщил телеканалу ABC мэр города Деннис Макбрайд.

По его словам, стрельбу открыл неизвестный. Сейчас его разыскивают несколько десятков сотрудников полиции. Макбрайд заявил, что, по предварительной информации, угрозы жизням пострадавших нет.

Как сообщает телеканал, ранения получили не менее шести человек, в том числе трое подростков, все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения. На месте происшествия работают около 75 полицейских.

В октябре в американском городе Меса, штат Аризона, неизвестные открыли стрельбу, в результате которой пострадали семь человек. Инцидент произошел на автостоянке. Неизвестные открыли огонь из автомобиля, который проезжал мимо парковки с продуктовыми киосками, где столпились люди. Среди пострадавших трое взрослых и четверо несовершеннолетних, в том числе годовалый ребенок.

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