Американец угрожал устроить массовую стрельбу в случае победы Байдена

Сотрудники контртеррористического подразделения в Лос-Анджелесе задержали американца, который угрожал устроить стрельбу в случае победы на выборах президента США кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Об этом сообщает Los Angeles Times.

По сведениям правоохранительных органов, мужчина в социальных сетях распространял угрозы массовых убийств. Он утверждал, что последует примеру «школьных стрелков», и призывал «убрать всех демократов».

Ранее Джо Байден заявил о своей неготовности объявить победу. При этом он подчеркнул, что на данный момент уже ясно, что демократы выиграют эту гонку. Политик добавил, что может получить более 300 голосов выборщиков, в то время как для победы на выборах необходимо всего 270. Бывший вице-президент также отметил, что не позволит кому-либо приостановить подсчет голосов избирателей.