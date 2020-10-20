Неизвестный устроил стрельбу во время футбольного матча в США

Футбольный матч между школьными командами Джексонвилла в США был сорван из-за стрельбы. Об этом сообщает TMZ.

Неизвестный устроил стрельбу из автоматического оружия и скрылся с места преступления на машине. В результате нападения был ранен семилетний мальчик, а его 27-летний отец был убит. Видео снято одним из посетителей матча, который выложил ролик в Facebook. Жертвы стрелка в кадр не попали.

Полиция начала искать преступника. По предварительной версии, нападение на отца и сына было спланированным.