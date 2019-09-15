Во время футбольного матча вспыхнул пожар на стадионе

Во время матча регулярного чемпионата Национальной лиги футбола (NFL) между «Теннесси Тайтенс» и «Индианаполис Колтс» на стадионе в Нэшвилле произошло возгорание пиротехнической установки. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте обозревателя Таррона Дэйвенпорта.

Огонь вспыхнул на краю футбольного поля. Сотрудникам стадиона Nissan Stadium удалось оперативно справиться с пламенем.

Арена была открыта в 1999 году. В настоящий момент общая вместимость стадиона составляет 69 тысяч зрителей. Арена является домашней для «Тайтенс» и университетской команды «Теннесси Стэйт Тайгерс».

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