Футболист повалил соперника на газон броском прогибом

Игрок «Хьюстон Тексанс» Деандре Хопкинс повалил на газон соперника в матче Национальной футбольной лиги (NFL) против «Нью Орлеанс Сэинтс». Видео эпизода опубликовано в Twitter-аккаунте Yahoo! Sports NFL.

Вместо силового приема Хопкинс обхватил оппонента сзади и исполнил борцовский бросок с прогибом. Сразу после этого между игроками обеих команд началась потасовка. Сама встреча завершилась поражением техасского клуба со счетом 28:30.

— Yahoo Sports NFL (@YahooSportsNFL) 10 сентября 2019, 01:34

Пользователи обратили внимание на использование техники из единоборств. В частности, видео поделился и аккаунт Flowrestling, который посвящен турнирам по борьбе.

27-летний Хопкинс выступает за «Хьюстон» с 2013 года. Он был выбран клубом в первом раунде драфта NFL под 27-м номером.

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