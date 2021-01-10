В США в результате стрельбы погибли пять человек

В американском городе Эванстон, штат Иллинойс, неизвестный открыл стрельбу, в результате которой погибли пять человек, еще двое получили ранения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NBC Chicago.

В 17:30 субботы по местному времени в полицию поступило сообщение о стрельбе. Когда сотрудники правоохранительных органов прибыли на место, подозреваемый взял в заложницы женщину, а затем выстрелил в нее.

Пострадавшую доставили в больницу. Нападавший был ранен в ходе перестрелки с полицейскими. Позднее он скончался в больнице.

Ранее сообщалось, что в американском городе Милпитас, штат Калифорния, неизвестный устроил стрельбу в торговом центре перед Рождеством. Злоумышленник выстрелил в мужчину в торговом центре, после чего поднялась паника. Полицейские прибыли на место и приказали всем успокоиться, не покидать пределы торгового центра и запереться в павильонах. Раненого мужчину госпитализировали.