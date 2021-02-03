Мир
 
Последние новости
Врачи назвали способ без симптомов узнать о наступлении шести опасных видов рака
Аналог Су-57 от Boeing впервые взлетел
На Украине предупредили о возможных провокациях из-за санкций против телеканалов
Канада приравняла «Русское имперское движение» к террористам
В России оценили предложение вывести геолокацию из-под тайны связи
Минтруд решил изменить порядок выплаты пособия по безработице
Новый Хабиб выпотрошил боксерский мешок
ВОЗ дала совет России по борьбе с коронавирусом
Евросоюз призвал Россию к немедленному освобождению Навального
Новости партнеров
Прослушать новость

95-летний американец устроил стрельбу в доме престарелых

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Pixabay.com

В США 95-летний мужчина устроил стрельбу в доме престарелых и тяжело ранил одного из сотрудников учреждения. Американца уже задержала полиция, ведется расследование мотивов его действий. Об этом сообщает телеканал Denver Channel.

По данным правоохранителей, инцидент произошел утром 3 февраля в городе Лафайетт, который находится в 35 километрах от Денвера, столицы штата Колорадо. Отмечается, что нападавший использовал небольшой пистолет и выстрелил лишь один раз. Причины его действий не установлены.

Когда полиция прибыла на место преступления, мужчина находился в своей комнате. Он не оказывал сопротивления во время задержания. Раненый им сотрудник дома престарелых был доставлен в больницу в критическом состоянии. Обвинения подозреваемому еще не предъявлены.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Police say 95-year-old resident at assisted living facility in Lafayette shot an employee
Выстрел охранника Капитолия в женщину-ветерана попал на видео
В Миннеаполисе грабители застрелили таксиста за сопротивление
Киселев раскрыл подробности нападения на сотрудницу российского СМИ в США