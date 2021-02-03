95-летний американец устроил стрельбу в доме престарелых

В США 95-летний мужчина устроил стрельбу в доме престарелых и тяжело ранил одного из сотрудников учреждения. Американца уже задержала полиция, ведется расследование мотивов его действий. Об этом сообщает телеканал Denver Channel.

По данным правоохранителей, инцидент произошел утром 3 февраля в городе Лафайетт, который находится в 35 километрах от Денвера, столицы штата Колорадо. Отмечается, что нападавший использовал небольшой пистолет и выстрелил лишь один раз. Причины его действий не установлены.

Когда полиция прибыла на место преступления, мужчина находился в своей комнате. Он не оказывал сопротивления во время задержания. Раненый им сотрудник дома престарелых был доставлен в больницу в критическом состоянии. Обвинения подозреваемому еще не предъявлены.