Киселев раскрыл подробности нападения на сотрудницу российского СМИ в США

Гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев раскрыл подробности нападения в беседе с РИА Новости на продюсера Sputnik Николь Руссел в США.

По его словам, полицейский стрелял в сотрудницу российского СМИ «на поражение» уже после того, как она показала ему пресс-карту и прокричала, что она является представителем СМИ. «Упала и поднялась. Все равно выстрелил. Даже правило "лежачего не бьют" не действует», — сказал Киселев.

При этом он заявил, что полицейский, вероятно, останется безнаказанным, и в следующий раз снова выстрелит в журналиста. Как считает Киселев, такое недопустимое поведение полиции в США является целенаправленным запугиванием журналистов. «Запугивают журналистов, чтобы они не рассказывали про творящееся на улицах американских городов», — сказал гендиректор МИА «Россия сегодня».

2 июня Николь Руссел подверглась жестокому обращению со стороны американской полиции. Полицейские несколько раз выстрелили резиновыми пулями в Руссел. В тот момент она находилась с протестующими у Белого дома, резиденции президента США. В российском МИД, комментируя ситуацию, заявили о недружелюбном акте со стороны силовиков США и призвали власти страны обеспечивать безопасность журналистов.

Акции протеста из-за смерти чернокожего мужчины Джорджа Флойда, погибшего после жесткого ареста полицией, проходят в десятках городов США. В отдельных городах они сопровождаются вандализмом, мародерством и нападениями на полицию. В Вашингтоне протесты бушуют в течение нескольких дней, регулярные митинги проходят и возле Белого дома.

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