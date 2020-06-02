МИД отреагировал на нападение полиции на сотрудницу российского СМИ в США

МИД России потребовал от властей США не допускать полицейского произвола в отношении сотрудников СМИ. Об этом говорится в комментарии, опубликованном на сайте ведомства.

«Ситуация с правами СМИ в США ухудшается с каждым днем. Возмущены непрекращающимся насилием, которое применяют американские правоохранители в отношении освещающей протесты в США международной прессы, в том числе российской», — говорится в сообщении. Представители внешнеполитического ведомства указали на то, что преднамеренно жестоко обращение с продюсером агентства Sputnik Николь Руссел МИД расценил как недружественный шаг и вопиющее нарушение прав в отношении гаранта демократии — сотрудника СМИ.

При этом дипломаты призвали профильные международные структуры и правозащитные организации отреагировать на произошедший инцидент.

Николь Руссел подверглась жестокому обращению со стороны американской полиции 2 июня. Несмотря на предъявленную пресс-карту и устные заверения, в девушку несколько раз выстрелили резиновыми пулями и бросили в нее гранату, используемую для разгона демонстрантов. После этого один из правоохранителей бросил журналистку на землю и прошел по ней.

Акции протеста из-за смерти темнокожего охранника Джорджа Флойда проходят в десятках городов США с 26 мая. В отдельных городах они сопровождаются вандализмом, мародерством и нападениями на полицию. В Вашингтоне протесты бушуют в течение нескольких дней, регулярные митинги проходят и возле Белого дома. В ночь на воскресенье, 31 мая, в американской столице вспыхнуло несколько пожаров.

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