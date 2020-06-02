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Журналисты показали раны после обстрелов полицией во время протестов в США

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Фото: @AGuzmanLopez

Американские журналисты и сотрудники телеканалов рассказали о том, что полиция выпускала резиновые пули по протестующим и погромщикам в разных городах США. Как сообщает BuzzFeed, некоторые работники показали раны, которые получили в результате попадания такого снаряда.

Корреспондент канала 12 News в штате Аризона Джош Сандерс сообщил, что обнаружил на улице одну из пуль, которую полиция применяла против митингующих. Одна из них попала ему в область бедра и оставила сильный кровоподтек. «Крайне болезненно», — описал Сандерс свои ощущения.

Телеведущая Тамара Диа (Tamara Dhia) продемонстрировала одну из пуль, которую применяли полицейские в Лос-Анджелесе. Судя по фото, пуля черного цвета была размером с ладонь и толщиной в несколько сантиметров. Подобный снаряд попал в местного журналиста, корреспондента канала KPCC Адольфо Гузмана-Лопеса. Он получил ранение в область шеи. На опубликованном снимке заметны сильные кровоподтеки в форме пули.

С подобным столкнулся и звукорежиссер CBS News Джон Маршитц (John Marschitz) во время работы в Миннеаполисе. Ему один из снарядов угодил в руку и оставил синяк. По словам коллег, съемочная группа стояла отдельно от протестующих и имела при себе пресс-карты и видеокамеры, но полицию это не остановило.

С конца мая демонстрации из-за смерти чернокожего Джорджа Флойда, погибшего после ареста с применением грубой силы, охватили десятки городов США. Протесты сопровождаются вандализмом, мародерством и нападениями на полицию. Президент страны Дональд Трамп пригрозил развернуть вооруженную армию в бунтующих городах.

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