Сотрудники популярной соцсети устроили забастовку из-за Трампа

Сотрудники Facebook устроили виртуальную забастовку из-за того, что глава компании Марк Цукерберг отказался удалять записи президента США Дональда Трампа о ситуации в Миннеаполисе. Об этом сообщает NBC.

Цукерберг заявил, что администрацией Facebook, как и Twitter, не были обнаружены нарушения в посте американского лидера о возможной отправке сил Национальной гвардии в Миннеаполис, где проходят акции протеста после смерти чернокожего мужчины Джорджа Флойда.

В распоряжении NBC оказалась переписка сотрудников компании. «Мне стыдно работать здесь из-за бездействия, проявленного Facebook в вопросе удаления записи Трампа, подстрекающей к насилию», — отметил один из работников компании. Некоторые сотрудники приравняли молчание руководства Facebook к пособничеству американскому лидеру.

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В пресс-службе компании отметили, что поощряют открытый диалог с сотрудниками, когда они не согласны с мнением руководства.

С 26 мая в Миннеаполисе проходят массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками со столкновениями с полицией, позднее они начались и в других городах США. Жители Миннеаполиса вышли на демонстрации против полицейского произвола после смерти местного жителя, чернокожего охранника Джорджа Флойда, который скончался через несколько часов после того, как его арестовали с применением силы. Впоследствии на улицы вышли сторонники движения против насилия в отношении чернокожих Black Lives Matter («Жизни черных важны»), протесты переросли в бунты с погромами, грабежами, стрельбой и поджогами. В город для усиления охраны порядка уже введены подразделения Национальной гвардии и бронетехника, действует комендантский час.

Ранее Трамп подписал исполнительный указ о регулировании деятельности социальных сетей. Отныне платформы, замешанные в цензуре или политических действиях, не будут обладать защитой от ответственности, пояснил он.

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