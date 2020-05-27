Трамп задумал закрыть соцсети

Президент США Дональд Трамп задумал закрыть социальные сети из-за манипуляций против сторонников консервативных взглядов. Соответствующий пост появился в Twitter.

Трамп отметил, что члены Республиканской партии считают, что соцсети полностью заглушили голоса консерваторов. «Мы будем жестко регулировать их деятельность или вообще закроем их, чтобы не допустить этого», — написал американский лидер.

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Глава США добавил: после того что «они пытались сделать в 2016 году», нельзя допустить повторения. «Исправьтесь сейчас», — подытожил он, обращаясь к представителям соцсетей.

Ранее Трамп обвинил Twitter в «удушении свободы слова» после того, как под некоторыми его постами появились сообщения о фальсификации информации. Американский лидер также обвинил соцсеть во вмешательстве в президентские выборы.

До этого в Twitter под несколькими публикациями Трампа появились сообщения о фальсификации информации. Лидер страны написал, что голосование по почте приведет к масштабной фальсификации и подделке бюллетеней. Голубой восклицательный знак под твитами главы государства о процедуре голосования по почте означает, что, по мнению Twitter, в тексте содержатся необоснованные заявления и недостоверные данные.

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