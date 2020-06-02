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Трамп высказался о протестах в США и поблагодарил самого себя

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Дональд Трамп
Дональд Трамп
Фото: Win McNamee / Getty Images

Президент США Дональд Трамп подытожил результаты ночных демонстраций в Вашингтоне и поблагодарил самого себя. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Глава государства высказался об усилиях правоохранительных органов по сдерживанию протестов, не забыв при этом похвалить себя. «В Вашингтоне не было проблем прошлой ночью. Много арестов. Все проделали шикарную работу. Подавляющая сила. Доминирование. Миннеаполис тоже был великолепен (спасибо президенту Трампу!)», — написал он.

Трамп также упомянул протесты в Нью-Йорке, отметив, что губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо привел город к хаосу, отвергнув предложение ввести Национальную гвардию. «Вчерашний день был ужасным для братьев Куомо. Нью-Йорк проиграл мародерам, бандитам, радикальным левакам и другим видам отбросов и ничтожеств. Губернатор отказывается принять мое предложение ввести Национальную гвардию для доминирования. Нью-Йорк был разорван на куски. Аналогичным образом, рейтинги Фредо упали на 50 процентов!» — заявил президент.

Под именем «Фредо» Трамп подразумевает брата губернатора Нью-Йорка — Криса Куомо, который является ведущим CNN. Данное обращение считается обидным для итальянцев. Сам Крис Куомо заявлял, что оно крайне оскорбительно. «Фредо» является отсылкой к персонажу фильма «Крестный отец» Фредо Карлеоне и означает, что человек «тупой неудачник», пишет Urban Dictionary.

Ранее сенатор от штата Орегон, член Демократической партии США Рональд Ли Уайден сравнил президента США с фашистом. Такое высказывание последовало из-за угроз Трампа развернуть Вооруженные силы США в бунтующих городах, если протесты не утихнут.

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