Продюсер российского СМИ раскрыла подробности нападения на нее полиции США

Продюсер российского агентства Sputnik в США Николь Руссел рассказала подробности о нападении на нее американских полицейских. Видео с монологом девушки опубликовано в Telegram-канале RT.

По ее словам, у Белого дома было множество силовиков из различных ведомств. В какой-то момент они стали оттеснять толпу от американской администрации. «И я начала снимать и подошла близко к полиции. Другие люди, которые тоже снимали, также подходили близко, поднимали руки», — рассказала она. Участники акции повторяли, что проводят мирный протест, а сама Руссел говорила, что она представитель прессы.

Все это, вспоминает девушка, полицейские слышали и продолжали оттеснять людей. «Военный полицейский смотрел мне в глаза и выстрелил… У меня было семь ранений. И вот на ноге — это след от резиновой пули. Кровь, синяки, содрана кожа», — описывает журналистка. После этого правоохранитель щитом повалил ее на землю.

Николь Руссел подверглась жестокому обращению со стороны американской полиции 2 июня. В российском МИД, комментируя ситуацию, заявили о недружелюбном акте со стороны силовиков США. Российские дипломаты призвали власти страны обеспечивать безопасность журналистов.

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