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Неизвестный устроил стрельбу в Филадельфии

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Фото: @Christie Ileto / Twitter

Неизвестный в Филадельфии (США) устроил стрельбу в районе вокзала, семь человек получили ранения. Об этом сообщает ABC News.

По данным полиции, возраст пострадавших составляет от 17 до 71 года. Один из них —71-летний мужчина — получил ранения в живот и в обе ноги, он находится в критическом состоянии. Состояние остальных шести пострадавших стабильное.

Как рассказал комиссар полиции Филадельфии Даниэль Аутло, в результате инцидента задержан один человек, однако правоохранители допускают, что их могло быть несколько. На месте происшествия найдены 18 гильз. Сейчас полиция устанавливает свидетелей и отсматривает записи с камер видеонаблюдения.

10 февраля в американском городе Буффало в штате Миннесота мужчина устроил стрельбу в клинике «Аллина Хелс». Минимум пять человек были ранены, один из раненых скончался в больнице. Стрелявшим оказался 67-летний местный житель. По одной из версий, он был недоволен оказанными ему в клинике услугами.

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