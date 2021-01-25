Мир
 
Последние новости
Президент Мексики заразился коронавирусом
ДиКаприо и Безос обратились к Байдену с проблемой изменения климата
Заразившийся коронавирусом президент Мексики проведет переговоры с Путиным
Россия перестанет обсуждать освоение Луны
Пушков призвал прекратить попытки понравиться Западу
Россиянам спрогнозировали аномально теплую неделю
Россиян предупредили об опасности распространения информации о себе в интернете
Немецкий политик предрек Европе «полное одиночество» без России
В Кремле перечислили лидеров по доверию среди губернаторов
Новости партнеров
Прослушать новость

В США в результате стрельбы погибли пять человек

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Nathan Chute / Reuters

В американском городе Индианаполис, штат Индиана, неизвестный открыл стрельбу, в результате которой погибли пять человек, в том числе беременная женщина. Об этом сообщает NBC News.

Первая жертва с огнестрельными ранениями была обнаружена сотрудниками правоохранительных органов в северо-восточной части города. Позже в расположенном рядом с первым местом преступления доме были найдены тела других погибших.

По словам мэра города Джо Хогсетта, преступление носит характер массового убийства. Он добавил, что стрельба принесла «ужас» в город.

Начальник полиции Рэндал Тейлор сообщил, что в настоящее время устанавливается связь между жертвами. По его мнению, инцидент не был случайностью, однако мотив преступления пока неизвестен. Сотрудникам правоохранительных органов не удалось идентифицировать нападавшего. Отмечается, что стрелков могло быть несколько.

В декабре сообщалось, что в американском городе Милпитас, штат Калифорния, неизвестный устроил стрельбу в торговом центре перед Рождеством. Злоумышленник выстрелил в мужчину в торговом центре, после чего поднялась паника. Полицейские прибыли на место и приказали всем успокоиться, не покидать пределы торгового центра и запереться в павильонах. Раненого мужчину госпитализировали.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Five people, unborn child killed in 'act of mass murder' in Indianapolis
Неизвестный устроил стрельбу в торговом центре в США в выходные перед Рождеством
При стрельбе в Вене погибло семь человек
Более 10 человек погибли при стрельбе в Канаде