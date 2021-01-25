В США в результате стрельбы погибли пять человек

В американском городе Индианаполис, штат Индиана, неизвестный открыл стрельбу, в результате которой погибли пять человек, в том числе беременная женщина. Об этом сообщает NBC News.

Первая жертва с огнестрельными ранениями была обнаружена сотрудниками правоохранительных органов в северо-восточной части города. Позже в расположенном рядом с первым местом преступления доме были найдены тела других погибших.

По словам мэра города Джо Хогсетта, преступление носит характер массового убийства. Он добавил, что стрельба принесла «ужас» в город.

Начальник полиции Рэндал Тейлор сообщил, что в настоящее время устанавливается связь между жертвами. По его мнению, инцидент не был случайностью, однако мотив преступления пока неизвестен. Сотрудникам правоохранительных органов не удалось идентифицировать нападавшего. Отмечается, что стрелков могло быть несколько.

В декабре сообщалось, что в американском городе Милпитас, штат Калифорния, неизвестный устроил стрельбу в торговом центре перед Рождеством. Злоумышленник выстрелил в мужчину в торговом центре, после чего поднялась паника. Полицейские прибыли на место и приказали всем успокоиться, не покидать пределы торгового центра и запереться в павильонах. Раненого мужчину госпитализировали.