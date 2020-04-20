Более 10 человек погибли при стрельбе в Канаде

Более 10 человек погибли в результате стрельбы в городе Портапик канадской провинции Новая Шотландия. Об этом сообщает РИА Новости.

В местной полиции заявили, что огонь по людям открыл 51-летний мужчина. Он был задержан спустя несколько часов после преступления. Среди прочих, была убита одна страж порядка, еще один полицейский получил ранения.

Власти опасаются, что число жертв стрелка может увеличиться.

Мотивы преступника неизвестны.

8 января в столице Канады Оттаве неизвестный открыл стрельбу. Тогда один человек погиб, трое были доставлены в больницу с тяжелом состоянии.

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