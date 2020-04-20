Стало известно о смерти устроившего массовую стрельбу в Канаде

Официальные лица сообщили о смерти жителя Канады, устроившего массовую стрельбу в провинции Новая Шотландия. Об этом стало известно The Guardian.

Сообщается, что 51-летний Габриэль Вортман (Gabriel Wortman) стрелял не только в городе Портапик, но и в других местах по всей провинции. Он был одет в полицейскую форму и перемещался по окрестностям на автомобиле, похожем на полицейскую машину. Однако, как заявили в полиции, подозреваемый не был их сотрудником.

По последним подсчетам, число жертв стрелка увеличилось до 13. На данный момент точное число погибших устанавливается.

Ранее сообщалось, что жертвами мужчины стали как минимум десять человек, в том числе и одна женщина-полицейский. Стрелок был задержан спустя несколько часов после преступления. Мотивы его действий неизвестны.

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