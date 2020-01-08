В столице Канады неизвестный открыл стрельбу и ранил много людей

В столице Канады Оттаве неизвестный открыл стрельбу. Об этом сообщает местная полиция в Twitter.

В результате происшествия в центре города на улице Гилмора многие ранены. По некоторым данным, пострадали несколько человек. Их точное число не называется, как неизвестны и другие подробности. Полиция также попросила людей избегать посещения этого района города.

В 2017 году трое вооруженных преступников ворвались в исламский культурный центр в Квебеке, который называют «большой мечетью» города, во время вечерней молитвы 29 января. Нападавшие с криками «Аллах акбар!» открыли стрельбу. В этот момент в помещении, по разным данным, находилось от 40 до 100 человек. Тогда жертвами стали пять человек

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