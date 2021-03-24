В США предложили контролировать идиотов вместо оружия

Американский сенатор-республиканец Джон Кеннеди предложил контролировать идиотов вместо оружия: его заявление прозвучало на фоне предложения запретить огнестрельное оружие. Политика цитирует The Washington Time.

«Как мы можем контролировать идиотов? Мы уже пытались, в частности, сторонники Республиканской партии (...). Нужно усилить контроль за национальной базой данных, за теми, кто владеет оружием. Если некто совершал преступления, если у него есть склонность к жестокости или есть психические заболевания и этот человек болен, его имя должно быть в базе», — заявил Кеннеди.

23 марта президент США Джо Байден в очередной раз призвал Конгресс активизировать усилия, чтобы ужесточить контроль над огнестрельным оружием и даже запретить некоторые его виды. Предложение американского лидера прозвучало на фоне трагедии в Колорадо, которая стала вторым случаем массовой стрельбы в США за одну неделю. В результате первого происшествия погибли десять человек, в результате второго — стрельба случилась в Атланте, штат Джорджия — жертвами стали восемь человек.

Многочисленные случаи массовой стрельбы в США все еще не привели к принятию закона о контроле над использованием оружия. Reuters указывает, что во многом это происходит из-за оппозиции республиканцев в Конгрессе. Право на ношение оружия закреплено во Второй поправке к Конституции США, и многие американцы дорожат им.

При этом, по данным опросов, около 70 процентов американцев поддерживают введение строгих ограничений на ношение оружия.

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