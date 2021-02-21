Три человека погибли во время стрельбы в американском оружейном магазине

В результате стрельбы в американском штате Луизиана погибли четыре человека. Об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что инцидент произошел в оружейном магазине в Новом Орлеане. Еще два человека получили ранения, они госпитализированы.

По данным местных властей, нападавшего могли застрелить вооруженные прохожие. «Предположительно, подозреваемый застрелил двух жертв внутри здания, затем его застрелили за пределами этого места несколько других лиц»,— сообщили в офисе шерифа.

Ранее президент США Джо Байден призвал американский Конгресс реформировать законы, регулирующие ношение огнестрельного оружия. По его мнению, перед продажей любого огнестрельного оружия следует проверять прошлое покупателя. Кроме того, необходимо запретить автоматическое и полуавтоматическое оружие, а также магазины большой емкости. Также президент США считает, что производители, которые сознательно продают боевое оружие частным лицам, должны отвечать за последствия своих действий.

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