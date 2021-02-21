Мир
 
Последние новости
ВОЗ изучит данные о заражении россиян птичьим гриппом H5N8
Россиянам пообещали потепление
Ведущая «Давай поженимся!» назвала четыре качества хорошей жены
Посетителям бара пообещали бесплатные напитки за вакцинацию от коронавируса
Тиньков дал советы инвесторам и раскрыл свое отношение к акциям Tesla
Сотни дронов показали в небе картины ван Гога и попали на видео
«Спортмастер» попал под введенные Зеленским санкции
Названа дата премьеры нового фильма о Джеймсе Бонде в России
Билл Гейтс назвал причину стихийного бедствия в Техасе
Новости партнеров
Прослушать новость

Три человека погибли во время стрельбы в американском оружейном магазине

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Lee Celano / Reuters

В результате стрельбы в американском штате Луизиана погибли четыре человека. Об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что инцидент произошел в оружейном магазине в Новом Орлеане. Еще два человека получили ранения, они госпитализированы.

По данным местных властей, нападавшего могли застрелить вооруженные прохожие. «Предположительно, подозреваемый застрелил двух жертв внутри здания, затем его застрелили за пределами этого места несколько других лиц»,— сообщили в офисе шерифа.

Ранее президент США Джо Байден призвал американский Конгресс реформировать законы, регулирующие ношение огнестрельного оружия. По его мнению, перед продажей любого огнестрельного оружия следует проверять прошлое покупателя. Кроме того, необходимо запретить автоматическое и полуавтоматическое оружие, а также магазины большой емкости. Также президент США считает, что производители, которые сознательно продают боевое оружие частным лицам, должны отвечать за последствия своих действий.


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Armed bystanders halt shooting spree that left 3 dead, including suspect, at Louisiana gun outlet: sheriff
Байден призвал ограничить продажу огнестрельного оружия в США
Четыре человека погибли при стрельбе в США