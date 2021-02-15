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Вооруженная пара попыталась передать письмо Байдену

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Фото: ERIN SCOTT / Reuters

В Вашингтоне вооруженная пара попыталась передать письмо президенту США Джо Байдену. Об этом сообщает Fox News.

По данным полиции, в субботу, 13 февраля, 66-летняя в сопровождении спутника с пистолетом подошла к контрольно-пропускному пункту возле Белого дома. Она заявила охране, что хочет передать президенту США письмо. Американку задержали из-за ношения незарегистрированного оружия. В ее автомобиле во время обыска был обнаружен заряженный пистолет. Женщину передали сотрудникам Секретной службы США.

Ранее Джо Байден призвал американский Конгресс реформировать законы, регулирующие ношение огнестрельного оружия. Он объяснил необходимость реформы борьбой c массовыми убийствами. По мнению американского лидера, перед продажей любого огнестрельного оружия следует проверять прошлое покупателя. Кроме того, необходимо запретить автоматическое и полуавтоматическое оружие, а также магазины большой емкости. Также президент США считает, что производители, которые сознательно продают боевое оружие частным лицам, должны отвечать за последствия своих действий.

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