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В США закроют тюрьму Гуантанамо

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Фото: Michael R. Holzworth / Reuters

Администрация президента США Джо Байдена начала процесс закрытия тюрьмы в заливе Гуантанамо. Об этом сообщила официальный представитель Совета национальной безопасности Эмили Хорн, передает РИА Новости.

Она заявила, что сейчас в Совете национальной безопасности проводится проверка текущего положения дел, которое администрация Байдена унаследовала от предыдущей администрации.

Хорн уточнила, что сначала нужно заполнить ряд ключевых политических позиций в ведомствах, которые отвечают за национальную безопасность, в том числе министерство обороны, госдепартамент и министерство юстиции, прежде чем в деле, направленном на закрытие объекта, можно будет достичь прогресса.

20 января глава Пентагона Ллойд Остин заявил о необходимости закрыть американскую тюрьму Гуантанамо. Он пообещал разработать план дальнейших действий в отношении оставшихся 40 содержащихся там человек.

Тюрьма в Гуантанамо — лагерь для лиц, подозреваемых властями США в различных преступлениях, в основном в терроризме, ведении войны на стороне противника. Она расположена на бессрочно арендуемой военно-морской базе в заливе Гуантанамо (Куба).

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