Мир
 
Последние новости
В Госдуме оценили карту расширения влияния Турции на Крым и Кубань
Ведущая отметила 50-летие в наряде с декольте популярного у россиян бренда
В Петербурге целовавшего восьмиклассницу учителя отправили под домашний арест
Навальный в суде вновь отказался извиняться перед ветераном
Пара оплатила отпуск у моря и попала на другой конец страны по вине туроператора
Набиуллина рассказала о планах на 2021 год
Суд по Навальному перенесли на 16 февраля
Мужчина запустил фейерверк в кровати и провел три месяца в коме
Британская экономика пережила худший спад за последние 300 лет
Xiaomi изобрела смартфон с двумя экранами
Новости партнеров
Прослушать новость

Байден призвал американцев носить маски весь год

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Carlos Barria / Reuters

Президент США Джо Байден призвал американцев носить маски весь 2021 год, даже несмотря на планы по масштабной вакцинации. Его цитирует Fox News.

Политик подчеркнул, что, даже находясь в трех метрах от других людей, он бы все равно носил маску. По мнению Байдена, эта мера может помочь спасти жизни многих людей.

Fox News напоминает, что представители сферы здравоохранения неоднократно настаивали на соблюдении мер безопасности даже после начала массовой вакцинации.

78-летний Байден привился препаратом компаний Pfizer/BioNTech 21 декабря. Тогда он рассказал, что сделал это, чтобы подать пример согражданам и показать безопасность препарата. Политик выразил надежду, что жители начнут идти в прививочные пункты сразу после распространения вакцины. Вторую дозу препарата он получил 11 января.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Biden indicates that masks will be worn through next year
Байден заявил о «гигантских» проблемах в распространении вакцины от коронавируса
Байден обвинил Трампа в плохой подготовке к вакцинации от коронавируса
Привитый Pfizer американец заразился коронавирусом