Байден призвал американцев носить маски весь год

Президент США Джо Байден призвал американцев носить маски весь 2021 год, даже несмотря на планы по масштабной вакцинации. Его цитирует Fox News.

Политик подчеркнул, что, даже находясь в трех метрах от других людей, он бы все равно носил маску. По мнению Байдена, эта мера может помочь спасти жизни многих людей.

Fox News напоминает, что представители сферы здравоохранения неоднократно настаивали на соблюдении мер безопасности даже после начала массовой вакцинации.

78-летний Байден привился препаратом компаний Pfizer/BioNTech 21 декабря. Тогда он рассказал, что сделал это, чтобы подать пример согражданам и показать безопасность препарата. Политик выразил надежду, что жители начнут идти в прививочные пункты сразу после распространения вакцины. Вторую дозу препарата он получил 11 января.

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