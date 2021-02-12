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Байден обвинил Трампа в плохой подготовке к вакцинации от коронавируса

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Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что его предшественник Дональд Трамп не справился с подготовкой к вакцинации от коронавируса. Об этом пишет РИА Новости.

Американский лидер отметил, что ученые сделали свою работу и открыли вакцину в рекордное время. «Он [Трамп] не заказал достаточно вакцин, не мобилизовал достаточно людей, чтобы делать уколы, не организовал центры вакцинации», — подчеркнул Байден.

По словам политика, когда он занял пост главы государства, у страны не было плана. «У нас было впечатление, что у нас имелось больше ресурсов, чем их было на самом деле, когда мы вступили в должность», — сказал Байден.

Ранее Байден оценил сроки вакцинации в США. По словам американского лидера, вакцинация большинства граждан страны займет месяцы. При этом администрация Байдена пообещала попытаться остановить пандемию коронавируса и резко ускорить темпы вакцинации американцев.

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