Президент США Джо Байден оценил сроки вакцинации в США. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам американского лидера, вакцинация большинства граждан страны займет месяцы. При этом администрация Байдена пообещала попытаться остановить пандемию коронавируса и резко ускорить темпы вакцинации американцев, сообщает CNN.

78-летний Байден привился препаратом компаний Pfizer/BioNTech 21 декабря. Тогда он рассказал, что привился, чтобы подать пример согражданам и показать безопасность препарата. Он выразил надежду, что жители начнут идти в прививочные пункты сразу после распространения вакцины. Вторую дозу препарата он получил 11 января.