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Байдена укололи перед журналистами

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Фото: Tom Brenner / REUTERS

Избранный президент США Джо Байден получил повторную дозу вакцины от коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

Политику сделали укол в больнице ChristianaCare в Ньюарке, штат Делавэр. Процедура, как и в первый раз, проходила в присутствии журналистов.

78-летний Байден привился препаратом компаний Pfizer/BioNTech. Первую дозу препарата он получил 21 декабря. Тогда он рассказал, что привился, чтобы подать пример согражданам и показать безопасность препарата. Он выразил надежду, что жители начнут идти в прививочные пункты сразу после распространения вакцины.

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